Fenestrelle cemento al posto del Parco | Gengaro accusa

Antonio Gengaro, ex candidato sindaco di Avellino, commenta l’ultimo episodio di abusivismo edilizio nel territorio, che ha portato a sequestri e indagini. La vicenda riguarda la sostituzione del parco con strutture in cemento a Fenestrelle, suscitando preoccupazioni sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente. Gengaro evidenzia l'importanza di intervenire per tutelare il patrimonio pubblico e garantire il rispetto delle norme urbanistiche.

