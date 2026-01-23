Fenestrelle cemento al posto del Parco | Gengaro accusa
Antonio Gengaro, ex candidato sindaco di Avellino, commenta l’ultimo episodio di abusivismo edilizio nel territorio, che ha portato a sequestri e indagini. La vicenda riguarda la sostituzione del parco con strutture in cemento a Fenestrelle, suscitando preoccupazioni sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente. Gengaro evidenzia l'importanza di intervenire per tutelare il patrimonio pubblico e garantire il rispetto delle norme urbanistiche.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ex candidato sindaco del Comune di Avellino, Antonio Gengaro, commenta l’ultimo caso di a busivismo edilizio accaduto in città con sequestri e indagati. “Ho sempre sostenuto, senza mai essere ascoltatato, che, negli ultimi anni, grazie anche all’ ausilio di amministratori complici e privi di sensibilita’ civica ed ambientalista, il settore urbanistica del comune di Avellino, piu’ che perseguire finalita’ pubbliche e’ sembrato assecondare gli interessi particolari dei privati. N on credo che le pratiche favorevoli alla speculazione edilizia ed agli abusi abbiano migliorato la citta’ nelle sue architetture e nella sua vivibilita’ complessiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
