Femminicidio Torzullo nel corpo trovati residui di cibo | l'autopsia potrebbe smentire il racconto di Carlomagno
Prosegue l'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, con l'analisi dei residui di cibo nello stomaco. Questi elementi potrebbero fornire indicazioni cruciali sull'orario della morte, potenzialmente contrastando il racconto di Carlomagno. La ricostruzione degli ultimi momenti di Federica resta al centro delle indagini per chiarire le cause del decesso.
Continua l'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, trovati nello stomaco residui di cibo che potrebbero anticipare l'orari della morte alla sera prima.🔗 Leggi su Fanpage.it
Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul racconto di CarlomagnoLe indagini sull'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia sollevano dubbi sul racconto di Claudio Carlomagno, l'uomo sospettato.
Anguillara: trovati residui di cibo nell'autopsia. potrebbero anticipare l'ora di morteA Anguillara Sabazia, l'autopsia su Federica Torzullo ha rivelato residui di cibo nello stomaco, sollevando dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno.
Argomenti discussi: Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip; Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra.
Femminicidio Torzullo, nel corpo trovati residui di cibo: l’autopsia potrebbe smentire il racconto di CarlomagnoContinuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara dall'ex marito. Non si sono ancora conclusi gli esami sul corpo della quarantunenne: secondo quanto emerso ... fanpage.it
Femminicidio Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e trovato cibo in chimizzazione: autopsia decisivaFemminicidio di Federica Torzullo, asportate parti di stomaco e intestino: autopsia decisiva per fare chiarezza sulla versione di Claudio Carlomagno ... virgilio.it
Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di un complice di Carlomagno e le ricerche del coltello nel canale vicino Osteria Nuova. - facebook.com facebook
Femminicidio di Federica Torzullo: il killer ha dormito con il figlio e i suoceri dopo aver ucciso la moglie x.com
