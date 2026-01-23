Femminicidio di Federica Torzullo l' arma del delitto non si trova | Ci serve il coltello adesso

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo continuano a sollevare dubbi, in particolare sulla versione di Claudio Carlomagno e sull’assenza dell’arma del delitto. La confessione del presunto colpevole non chiarisce completamente le dinamiche dell’evento, mentre si cerca ancora il coltello utilizzato. Un’attenzione particolare è rivolta alle incongruenze emerse e agli elementi che potrebbero contribuire a fare luce sulla vicenda.

Continuano ad esserci tante zone oscure nella ricostruzione del femminicidio di Federica Torzullo, anche dopo la confessione fatta da Claudio Carlomagno che si è incolpato dell’assassinio. L’arma del delitto – un coltello con lama bitagliente – ancora non è stato trovato, proseguono le ricerche dei carabinieri per scovarlo nel luogo dove il reo-confesso ha detto di averlo gettato. Femminicidio di Federica Torzullo, gli aggiornamenti La ricerca del coltello, l'arma del delitto Cosa non torna della confessione: dal complice ai coltelli Femminicidio di Federica Torzullo, gli aggiornamenti Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo vanno avanti con gli inquirenti che hanno sempre più dubbi su alcuni punti della ricostruzione fatta da Claudio Carlomagno al procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

