Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara solleva ancora molte domande, nonostante l’arresto e la confessione del marito. Inchieste e testimonianze indicano elementi da approfondire, come il ruolo di Claudio Carlomagno e le circostanze attorno al furgone, alle telecamere e alla presenza di un uomo misterioso. La vicenda rimane complessa, con aspetti ancora da chiarire per comprendere appieno la dinamica del caso.

Restano numerosi punti da chiarire nel femminicidio di Anguillara, nonostante l’arresto e la confessione del marito di Federica Torzullo. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità di terzi e per fare luce sulle incongruenze emerse nel racconto dell’indagato. Nel pomeriggio di ieri il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, si è recato nella caserma dei carabinieri di Bracciano per un aggiornamento sullo stato dell’inchiesta. Gli inquirenti parlano di «zone d’ombra» nella confessione e stanno approfondendo ogni elemento utile. Le immagini delle telecamere e i movimenti sospetti Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso diversi veicoli nelle ore immediatamente precedenti e successive al delitto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Femminicidio di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno copre qualcuno? Furgone, telecamere e un uomo misterioso: cosa non torna

?Federica Torzullo uccisa, il padre di Claudio Carlomagno davanti casa dopo il femminicidio e la «persona non identificata»: cosa non tornaNelle ultime ore si sono susseguite diverse versioni riguardo alla morte di Federica Torzullo, uccisa da Claudio Carlomagno, che ha ammesso il delitto.

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica TorzulloClaudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince; Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre.

Federica Torzullo uccisa, il padre di Claudio Carlomagno davanti casa dopo il femminicidio e la «persona non identificata»: cosa non tornaClaudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di aver poi seppellito il suo corpo martoriato ed è per questo accusato di femminicidio e occultamento ... leggo.it

Il marito di Federica Torzullo ha confessato il femminicidioClaudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie ad Anguillara, in provincia di Roma, ha ammesso le proprie responsabilità davanti al gip di ... avvenire.it

La ricostruzione ora per ora del femminicidio di Federica Torzullo - facebook.com facebook

Femminicidio ad Anguillara, i genitori di Federica sentiti dai carabinieri. A riscontro di quanto detto dall'indagato nel corso della confessione #ANSA x.com