Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Mileto, nel Vibonese, dove Pasquale Calzone ha ucciso la moglie Assunta Currà prima di togliersi la vita. La tragedia, avvenuta durante una fase di separazione, ha sconvolto la comunità locale e solleva ancora una volta il problema della violenza di genere. Un evento che evidenzia la necessità di interventi efficaci per prevenire e contrastare tali situazioni.

Dramma nel Vibonese: Pasquale Calzone uccide Assunta Currà e si toglie la vita. Una tragedia familiare che lascia una comunità attonita e riaccende il dramma della violenza domestica. A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie con alcuni colpi di pistola per poi togliersi la vita con la stessa arma. Le vittime sono Pasquale Calzone, commercialista molto conosciuto in paese, e Assunta Currà, 55 anni. La tragedia nell’appartamento di Mileto. I fatti si sono consumati all’interno dell’abitazione di via Giuseppe Di Vittorio, dove Calzone viveva da solo dopo la separazione dalla moglie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Femminicidio a Mileto: commercialista spara alla moglie e si toglie la vita, si stavano separando

Commercialista uccide la moglie e poi si toglie la vita con la stessa pistola. La coppia si stava separandoA Mileto, in provincia di Vibo Valentia, si è verificato un tragico episodio: un uomo, un commercialista, ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma.

Mileto sotto shock: uomo uccide l’ex moglie e poi si toglie la vitaUna tragedia si è consumata questa sera a Mileto, dove Pasquale Calzone ha ucciso l’ex moglie, Rosaria Currà, prima di togliersi la vita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Commercialista uccide la moglie e si suicida in Calabria, la coppia era in fase di separazione da circa un annoUn commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto ... msn.com

Vibo Valentia, uomo di 60 anni uccide la moglie e si toglie la vita. La coppia si era appena separataUn commercialista di 60 anni, Pasquale Calzone, e la moglie, Maria Assunta Curra', sono stati ritrovati senza vita a Mileto ... msn.com

Ancora un femminicidio. Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone,ha ucciso la moglie,Assunta Currà,di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma.E' successo a Mileto,Vibo Valentia. La coppia era in fase di separazione da c x.com

iocisto. . LE COSE POSSONO FINIRE SENZA CONCLUDERSI di e con Barbara Mileto - facebook.com facebook