Femmicidio Cava de' Tirreni si raccoglie in preghiera per Anna Tagliaferri

Domenica 25 gennaio alle 17.30, presso la chiesa del Duomo di Cava de’ Tirreni, si terrà una messa in ricordo di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio. L’evento rappresenta un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare la giovane donna e sensibilizzare sulla violenza di genere. La cerimonia si svolge nel trigesimo della sua scomparsa, avvenuta il 21 dicembre 2025.

Sarà celebrata domenica 25 gennaio alle ore 17.30, presso la chiesa del Duomo di Cava de’ Tirreni, la messa per il trigesimo di Anna Tagliaferri, la 40enne uccisa a coltellate, il 21 dicembre 2025, dal compagno Diego Di Domenico, il quale poi si è tolto la vita lanciandosi dal tetto della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Femmicidio a Cava de' Tirreni, uccide la compagna 40enne a coltellate e si lancia dalla finestra. La città piange Anna

Leggi anche: Chi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava de’ Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lidia Vivoli racconta come ha sfidato la morte in un tentato femminicidio; Federica Torzullo, il marito lascia la caserma dei carabinieri; Federica Torzullo scomparsa: marito indagato per omicidio ad Anguillara; Sant’Antimo piange Pasqualina Puca, la giovane madre muore a 36 anni.

Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Anna ammazzata a coltellate dal compagno. Che si è poi buttato dal tettoAnna Tagliaferri, imprenditrice 40enne originaria di Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno, è stata ammazzata dal compagno, il coetaneo Diego Di Domenico. La madre 75enne ha assistito all’omicidio ... blitzquotidiano.it

Cava de’ Tirreni, colpisce la moglie con sette coltellate: c’è il movente della gelosiaNegli ultimi mesi i rapporti con la moglie erano sempre più tesi e di pari passo cresceva la sua gelosia. Un sentimento morboso che lo aveva spinto a controllare anche il cellulare di lei. Poi, nella ... ilmattino.it

DUOMO DI CAVA DE TIRRENI, FUNERALI DI ANNA TAGLIAFERRI, FEMMINICIDIO , ALI DI SOGNI RECISI INTENSA EMOZIONE. DECLAMAZIONE DELLA MIA POESIA DONATA "Grido d'amore" CORALITA' DI POPOLO NEL MISTICO SILENZIO. facebook