Le recenti dichiarazioni di Claudio Carlomagno riguardo al femminicidio di Federica Torzullo hanno suscitato dubbi tra gli investigatori. Secondo l’ultima versione, un «soggetto non identificato» sarebbe stato presente con l’assassino in auto, alimentando incertezze sulla dinamica del delitto. La vicenda resta aperta e al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini.

Anche la nuova versione fornita da Claudio Carlomagno sul femminicidio di Federica Torzullo non convince gli investigatori. L’uomo, 45 anni, ha modificato il suo racconto nel tentativo di chiarire le incongruenze emerse, ma secondo il gip Viviana Petrocelli la confessione resta largamente inattendibile e apre anzi a nuovi scenari investigativi, compresa la possibile presenza di un “soggetto non identificato” con lui nelle ore successive al delitto. Nell’ ordinanza di custodia cautelare, il giudice evidenzia il pericolo di inquinamento delle prove e sottolinea l’assenza di un reale pentimento. Carlomagno, si legge, mostra « una particolare ostinazione nella condotta delittuosa », mentre il corpo di Federica era già stato occultato sottoterra quando l’uomo è stato fermato, mantenendo inizialmente il silenzio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Federica Torzullo uccisa da Carlomagno con un complice? Il «soggetto non identificato» in auto con l’assassino

