Federica Torzullo qualcuno avrebbe aiutato l'ex marito a pulire casa | in auto con lui c'era una persona

Federica Torzullo è stata vittima di femminicidio. Secondo le indagini, una persona avrebbe aiutato l'ex marito a pulire la scena del crimine, anche mentre erano in auto. Si cerca un possibile complice coinvolto nel tentativo di eliminare le tracce. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli e individuare tutti i responsabili di questo grave episodio.

Federica Torzullo uccisa in casa, nascosta in auto e seppellita: l’arma del delitto non si trovaFederica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta.

Federica Torzullo, qualcuno avrebbe aiutato l’ex marito a pulire casa: si cerca una donna alta 1.80Si cerca una donna alta 1.80 metri. Sarebbe la complice che avrebbe aiutato Carlomagno a ripulire il sangue di Federica Torzullo in casa dopo il femminicidio ... fanpage.it

Federica Torzullo, la madre: Mio genero era molto preoccupato per la separazione e l'avevo tranquillizzatoLa madre di Federica Torzullo: Mio genero era molto preoccupato per la separazione e l'avevo tranquillizzato. tgcom24.mediaset.it

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo continuano senza sosta, tra nuovi accertamenti e verifiche ancora aperte. Ad Anguillara Sabazia i carabinieri del Nucleo Subacquei di Roma stanno scandagliando il fondale di un ruscello con il metal detector, - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com