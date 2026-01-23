Federica Torzullo morta avanza ipotesi di un complice di Claudio Carlomagno | dubbi su tempi delitto e su persona ignota in auto con marito

Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, si concentrano su possibili complici e sui tempi dell’evento. Le telecamere hanno immortalato una persona sconosciuta in auto con Claudio Carlomagno dopo il delitto, sollevando dubbi su un eventuale aiuto esterno. Gli inquirenti cercano di chiarire il ruolo di questa figura e di ricostruire le ultime ore prima del tragico episodio.

