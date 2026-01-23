Federica Torzullo morta avanza ipotesi di un complice di Claudio Carlomagno | dubbi su tempi delitto e su persona ignota in auto con marito
Le indagini sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, si concentrano su possibili complici e sui tempi dell’evento. Le telecamere hanno immortalato una persona sconosciuta in auto con Claudio Carlomagno dopo il delitto, sollevando dubbi su un eventuale aiuto esterno. Gli inquirenti cercano di chiarire il ruolo di questa figura e di ricostruire le ultime ore prima del tragico episodio.
Sull'omicidio di Federica Torzullo, compiuto dal marito Claudio Carlomagno nella loro abitazione di Anguillara Sabazia (Roma), ci sono ancora molti punti da chiarire. Le telecamere hanno ripreso una persona sconosciuta in auto con Carlomagno dopo il delitto: gli inquirenti indagano su un possibile aiuto nelle ore decisive.
Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm.L'interrogatorio, l'arma del delitto e il cellulareClaudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha risposto ai pm nei primi giorni di indagine.
Federica Torzullo trovata morta ad Anguillara Sabazia, fermato il marito per omicidioDopo dieci giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di Federica Torzullo, sepolto vicino all’azienda del marito ad Anguillara Sabazia. lavocedivenezia.it
E' Federica Torzullo la donna trovata morta nell'azienda del marito ad AnguillaraL’uomo è accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Il legale: Stava per costituirsi, ma è stato fermato prima. La donna era scomparsa l'8 gennaio ... rainews.it
