Federica Torzullo, vittima di un omicidio che ha coinvolto Claudio Carlomagno, rimane al centro di dubbi e interrogativi. Nonostante la confessione dell’uomo, nuovi dettagli sull’orario del fatto sembrano mettere in discussione la versione ufficiale e suggeriscono la possibilità di un complice. Analizzare attentamente i tempi e le circostanze può essere fondamentale per chiarire la verità sulla tragica vicenda.

Nonostante la confessione di Claudio Carlomagno, che ha ammesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo a coltellate, continuano a emergere elementi oscuri, poco chiari, sulle dinamiche e le persone coinvolte. Da una parte continua la ricerca dell'arma del delitto, che ancora non è stata trovata; dall'altra c'è la possibilità che l'uomo non abbia fatto tutto da solo e che sia stato aiutato da un complice a ripulire e sbarazzarsi del corpo martoriato della 41enne. Femminicidio di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno copre qualcuno? Furgone, telecamere e un uomo misterioso: cosa non torna La versione di Carlomagno Un altro elemento su cui si stanno concentrando le indagini è la veridicità della versione fornita dall'omicida riguardo l'ora del delitto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, il dettaglio sull'ora del delitto che può smentire Claudio Carlomagno e l'ipotesi del complice: «Qualcosa non quadra coi tempi»

Federica Torzullo morta, avanza ipotesi di un complice di Claudio Carlomagno: dubbi su tempi delitto e su persona ignota in auto con maritoLe indagini sull’omicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, si concentrano su possibili complici e sui tempi dell’evento.

Femminicidio Federica Torzullo, l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del coltelloContinuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

