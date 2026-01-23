FC Heidenheim-RB Lipsia sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 gennaio 2026 alle ore 15:30 si svolge la partita tra FC Heidenheim e RB Lipsia. In questa occasione si analizzeranno formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida. Dopo alcune difficoltà recenti, il RB Lipsia cerca una reazione in trasferta, affrontando un avversario che punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Arrivato al momento di fare il salto di qualità il RB Lipsia è crollato sotto i colpi di Leverkusen e Bayern Monaco e ora la squadra di Werner prova a ripartire dalla trasferta sul campo dell'FC Heidenheim. Rosso blu che hanno eretto un muro difensivo a Wolfsburg strappando un punticino che li porta al terzultimo posto in classifica sopra.

