FATAL FURY | City of the Wolves Legend Edition è disponibile con i Season Pass ed altre novità

SNK Corporation annuncia la disponibilità di FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, una versione che offre un accesso completo al celebre picchiaduro della serie Fatal Fury. Questa edizione include il gioco base, i Season Pass e altre novità, offrendo un’esperienza ampliata per i fan e i nuovi giocatori interessati alla saga.

SNK Corporation ha annunciato la disponibilità di FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, una nuova edizione pensata come punto di accesso completo al picchiaduro della storica serie Fatal Fury. Questa versione celebra l’avvio ufficiale della Stagione 2 e include il gioco base insieme ai Season Pass 1 e 2, offrendo fin da subito l’accesso a tutti i personaggi già pubblicati e a quelli in arrivo nei prossimi mesi. L’operazione punta a rendere l’esperienza più accessibile e completa, sia per i nuovi giocatori sia per i veterani della saga. Il prezzo fissato è di 49,99 euro in formato digitale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

FATAL FURY: City of the Wolves, SNK presenta la seconda stagione

