FATAL FURY | City of the Wolves Legend Edition è disponibile con i Season Pass ed altre novità

Da game-experience.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SNK Corporation annuncia la disponibilità di FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, una versione che offre un accesso completo al celebre picchiaduro della serie Fatal Fury. Questa edizione include il gioco base, i Season Pass e altre novità, offrendo un’esperienza ampliata per i fan e i nuovi giocatori interessati alla saga.

SNK Corporation ha annunciato la disponibilità di FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, una nuova edizione pensata come punto di accesso completo al picchiaduro della storica serie Fatal Fury. Questa versione celebra l’avvio ufficiale della Stagione 2 e include il gioco base insieme ai Season Pass 1 e 2, offrendo fin da subito l’accesso a tutti i personaggi già pubblicati e a quelli in arrivo nei prossimi mesi. L’operazione punta a rendere l’esperienza più accessibile e completa, sia per i nuovi giocatori sia per i veterani della saga. Il prezzo fissato è di 49,99 euro in formato digitale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

fatal fury city of the wolves legend edition 232 disponibile con i season pass ed altre novit224

© Game-experience.it - FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition è disponibile con i Season Pass ed altre novità

FATAL FURY: City of the Wolves, SNK presenta la seconda stagioneSNK annuncia la seconda stagione di FATAL FURY: City of the Wolves, ampliando l’universo del celebre picchiaduro.

Leggi anche: Arma Reforger, è ora disponibile l’aggiornamento 1.6 con l’Operazione Omega ed altre novità

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fatal Fury: City of the Wolves annuncia i personaggi della Season 2; Fatal Fury: City of the Wolves svela i combattenti della sua Stagione 2; Fatal Fury: City of the Wolves, annunciati i lottatori della Season 2; Fatal Fury: City of the Wolves, annunciata la Stagione 2.

fatal fury city ofFatal Fury City of the Wolves: trailer per Kim Jae HoonSNK ha pubblicato per Fatal Fury City of the Wolves il trailer del nuovo combattente Kim Jae Hoon, in arrivo il 22 gennaio. vgmag.it

fatal fury city ofFATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition Ushers In A New Era For South TownCity of the Wolves launches Legend Edition and Season Pass 2, increasing an evolving roster with new stages and balance updates. thexboxhub.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.