Farmaco sclerosi multipla Bavisant proteggerebbe i neuroni e riparerebbe la mielina | speranza grazie all' AI

Il farmaco Bavisant, sviluppato per la sclerosi multipla, mostra promesse nel proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina. Questa innovazione, supportata dalla ricerca e dall’intelligenza artificiale, apre nuove prospettive nel trattamento della malattia. Gli studi in corso potrebbero rappresentare un passo importante verso soluzioni più efficaci e personalizzate per i pazienti affetti da sclerosi multipla.

Il farmaco Bavisant potrebbe segnare una svolta nella cura della sclerosi multipla. Uno studio pubblicato recentemente su Science Translational Medicine identifica la medicina come candidata terapeutica in grado di agire su 2 dei meccanismi più devastanti della patologia. Per la prima volta è stato dimostrato che una molecola, già studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia, possa proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nei modelli sperimentali di sclerosi multipla. Sclerosi multipla, la cura potrebbe essere a una svolta grazie al farmaco Bavisant Il progetto è stato coordinato dall’Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un farmaco già noto, una scoperta enorme: così un antistaminico accende la speranza contro la Sclerosi MultiplaUn farmaco già noto per il trattamento dei disturbi del sonno mostra potenzialità nel contrastare la sclerosi multipla.

Sclerosi multipla: speranze dalla molecola che ripara i neuroni Una recente ricerca italiana ha evidenziato una molecola in grado di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nella sclerosi multipla.

