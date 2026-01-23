Domenica alle 15 si svolgerà sul campo neutro di Fossombrone l'incontro tra Alma Fano e Real Metauro, un match che può essere considerato un

Può considerarsi un "quasi derby" per questa categoria lo scontro che andrà in scena domenica alle 15 sul neutro di Fossombrone tra Alma Fano e Real Metauro, data la vicinanza e le strette relazioni di Fano con Lucrezia e Calcinelli. Lo sottolinea anche mister Mirco Omiccioli parlando dell’impegno di domenica. "Possiamo considerarlo come un quasi derby, per la vicinanza e perché la partita è sentita – dice il tecnico fanese – ma a noi questo interessa davvero poco perché quella contro la Real Metauro è una partita difficile come tutte le altre quando hai l’obbligo di dover vincere ad ogni costo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fano, Omiccioli: "Un quasi derby da onorare"

