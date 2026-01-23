Famme vedè quanto m' ha dato la sento leggera sta busta Il sistema di tangenti per le pratiche del Genio Civile di Roma

Il sistema di tangenti per le pratiche del Genio Civile di Roma rappresenta un esempio di corruzione nel settore pubblico. Attraverso pratiche illecite, alcuni funzionari cercavano di ottenere denaro in cambio di favori o approvazioni. Questo fenomeno evidenzia le criticità di un sistema che richiede interventi per garantire trasparenza e integrità nelle procedure amministrative.

Tra i destinatari della misura cautelare figurano anche un funzionario e un dipendente della Regione Lazio, ritenuti coinvolti, a vario titolo, nel sistema corruttivo emerso dall'inchiesta “Famme vedè questo quanto m'ha dato, la sento leggera sta busta. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, non se spreca questo. Il prossimo col c***o glielo faccio a quel prezzo”. A parlare è Rosa Gargiulo che conta i mille euro, la presunta mazzetta, che la mediatrice in contatto con i funzionari del Genio Civile di Roma avrebbe ricevuto per un lavoro. Uno dei tanti. Chi sono i tre ai domiciliariRosa Gargiulo, 72 anni, è stata inquadrata dagli inquirenti come un punto di riferimento per privati e tecnici che necessitavano di aggiustare pratiche edilizie irregolari.🔗 Leggi su Romatoday.it

Permessi edilizi in cambio di tangenti fino a 6mila euro: tre arresti negli uffici del Genio CivileTre persone sono state arrestate presso gli uffici del Genio Civile di Roma nell'ambito di un'indagine su permessi edilizi ottenuti tramite tangenti fino a 6.

Roma. Genio Civile. Sistema corruttivo con rilascio illecito di concessioni edilizie, autorizzazioni sismiche, sanatorie, collaudi… I Carabinieri pongono agli arresti domiciliari tre personeA Roma, le forze dell’ordine hanno eseguito arresti domiciliari nei confronti di tre persone coinvolte in un sistema corruttivo presso il Genio Civile.

