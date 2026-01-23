Famiglia nel bosco manca il traduttore | slitta la perizia sui genitori

È stato rinviato il procedimento giudiziario riguardante Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori della famiglia nota come

(Adnkronos) – Nuovo rinvio nel procedimento che riguarda Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori anglo-australiani della cosiddetta "famiglia del bosco" di Palmoli (Ch). È slittato di una settimana l’avvio della perizia psichiatrica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila a causa dell’assenza dell’interprete di lingua inglese incaricato dai giudici, che non sarebbe disponibile prima.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

