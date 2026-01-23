La seconda stagione di Fallout, disponibile su Prime Video, si conferma tra le più popolari di sempre sulla piattaforma. Con un seguito crescente, questa serie continua a catturare l’interesse degli spettatori, consolidando il suo ruolo come uno dei titoli di maggior successo degli ultimi tempi.

La Stagione 2 della serie TV di Fallout continua a macinare record su Prime Video, affermandosi come uno dei maggiori successi recenti della piattaforma. In sole quattro settimane dal debutto, la serie è entrata nella top 6 delle stagioni più viste di sempre, nonostante il rilascio settimanale degli episodi. Un risultato che consolida l’impatto globale dell’adattamento tratto dal celebre videogioco Bethesda e che arriva mentre la stagione è ancora in corso, a conferma di una tenuta d’interesse costante. Prime Video, pur senza numeri ufficiali, parla di performance eccezionali, con il franchise che, ancora una volta, beneficia dell’effetto traino tra TV e gaming, facendo crescere i numeri dei giochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fallout, la Stagione 2 della serie TV è la sesta più vista di sempre su Prime Video

