Fallout la Stagione 2 della serie TV è la sesta più vista di sempre su Prime Video
La seconda stagione di Fallout, disponibile su Prime Video, si conferma tra le più popolari di sempre sulla piattaforma. Con un seguito crescente, questa serie continua a catturare l’interesse degli spettatori, consolidando il suo ruolo come uno dei titoli di maggior successo degli ultimi tempi.
La Stagione 2 della serie TV di Fallout continua a macinare record su Prime Video, affermandosi come uno dei maggiori successi recenti della piattaforma. In sole quattro settimane dal debutto, la serie è entrata nella top 6 delle stagioni più viste di sempre, nonostante il rilascio settimanale degli episodi. Un risultato che consolida l’impatto globale dell’adattamento tratto dal celebre videogioco Bethesda e che arriva mentre la stagione è ancora in corso, a conferma di una tenuta d’interesse costante. Prime Video, pur senza numeri ufficiali, parla di performance eccezionali, con il franchise che, ancora una volta, beneficia dell’effetto traino tra TV e gaming, facendo crescere i numeri dei giochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
