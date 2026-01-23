Faida familiare scuote il colosso dei polli Amadori

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna riapre il contenzioso familiare riguardante il controllo del gruppo Amadori, importante realtà nel settore avicolo. La decisione segna un passo significativo a favore delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori, evidenziando tensioni interne che coinvolgono la gestione dell’azienda. La vicenda mette in luce le complessità delle dinamiche familiari nel contesto di un’impresa di rilievo nazionale.

Una  sentenza del Tribunale di Bologna  riapre il delicato  contenzioso familiare  sul controllo del  gruppo cesenate Amadori  e segna un punto a favore delle sorelle  Loretta e Patrizia Amadori. I giudici hanno stabilito che le due devono tornare a essere  azioniste dirette  della società controllante del  colosso avicolo romagnolo. Al centro della pronuncia c'è la  Finama Holding, la società che detiene il 77% di  Amadori Spa  e che, secondo il tribunale, sarebbe stata utilizzata come struttura intermedia tra la holding di famiglia e il gruppo industriale, alterando gli  equilibri proprietari. 🔗 Leggi su Agi.it

