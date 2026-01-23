F1 la nuova Ferrari si ferma in pista a Fiorano con Hamilton | cosa é successo

Oggi, a Fiorano, si è svolta una sessione di test della nuova Ferrari SF26 con il pilota Lewis Hamilton. L’evento ha segnato il primo contatto della monoposto con la pista, offrendo uno sguardo sulle innovazioni tecniche e sulle potenzialità della vettura in vista della prossima stagione di Formula 1.

Nel mondo della F1, la giornata odierna ha rappresentato la prima uscita pubblica della nuova Ferrari-SF26, la monoposto rossa che vedremo in pista nella prossima stagione. Dopo settimane di attesa, la scuderia di Maranello ha infatti reso pubbliche le immagini della vettura che esordirà ai test di Barcellona e che si spera possa far sognare i tanti appassionati della rossa. I piloti, dopo la presentazione alla stampa, hanno anche potuto provare sul circuito di Fiorano la nuova Ferrari che si presenta anche con una punta di bianco nella parte posteriore. Il primo a saggiare la monoposto è stato Lewis Hamilton, atteso da una stagione di riscatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri: cosa è successoDopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista.

Ferrari, subito problemi con la SF-26? Hamilton si ferma nel test a Fiorano, cos’è successoDurante i primi test della Ferrari SF-26 a Fiorano, sono emersi alcuni problemi tecnici, portando Hamilton a fermarsi durante una sessione.

