Ex-Otago in trionfo Tutto esaurito all’H2no Nel segno di Marassi

L'evento degli Ex-Otago all'H2no di Pistoia ha registrato il tutto esaurito, confermando il successo della band ligure. La serata, centrata sul tema di

Quello che sarebbe potuto passare alla storia come un tranquillo e ordinario mercoledì sera di Pistoia, si è trasformato in un mare di emozioni. Gente, tanta. Coraggio, anche. Feeling, tantissimo. Spettacolo, impeccabile. Il concerto degli Ex-Otago al club H2no di via Montale è stato senz’altro un successo da più punti di vista, sia che lo si guardi da quello degli artisti per la performance musicale, sia da quello di Filippo Morganti, gestore del locale, che ha volentieri accettato di ospitarli di nuovo. Perché mercoledì sera quella degli "Otaghi" non era una sera qualunque di normale tour. No. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Il ritorno alle origini, Ex-Otago in concerto: “L’H2no e i piccoli club patrimonio da salvare”Il ritorno alle origini di Ex-Otago si traduce in un concerto intimo, in piccoli club che rappresentano un patrimonio da preservare.

