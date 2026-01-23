Ex Meccanotessile, dopo anni di incertezza, si avvia a una nuova fase. La bonifica prevista per lunedì prossimo segna un passo importante verso il riqualificamento dell’area. Durante l’audizione in commissione, l’assessore Danti ha confermato l’impegno per la realizzazione di cinquanta appartamenti di social housing, oltre a spazi dedicati a bambini e giovani, segnando un progresso concreto nel progetto di riqualificazione.

Ex Meccanotessile, buone notizie sono emerse dalla commissione 5 in Palazzo Vecchio di ieri, a cui ha preso parte in audizione l’assessore al patrimonio Dario Danti: "Con l’assessore al welfare Nicola Paulesu stiamo proseguendo il lavoro dove è prevista la realizzazione di cinquanta appartamenti di social housing - ha detto Danti in commissione -, una ludoteca e uno spazio giovani. Mercoledì c’è stato un importante passo in avanti per la riqualificazione di quest’area strategica della città. E’ stato firmato il verbale di consegna alla ditta per far ripartire il cantiere". Una fumata bianca attesa dal momento che regnava sull’immobile di via Taddeo Alderotti, da lungo tempo in condizione di decadimento e forte degrado, l’incertezza riguardo la ditta esecutrice dei lavori di riqualificazione della struttura intorno ai 1,2 milioni di euro più iva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Meccanotessile, qualcosa si muove. Lunedì prossimo scatta la bonifica

Leggi anche: Mercato sì, qualcosa si muove. Due rinforzi per la riparazione. Goretti al lavoro a luci spente. Piacciono Diogo Leite e Martel

Leggi anche: Centrodestra, Follini: “Eppur qualcosa si muove”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ex Meccanotessile, qualcosa si muove. Lunedì prossimo scatta la bonifica.