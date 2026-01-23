Evoluzione | MO TOTY Primo controllo+ First Touch

Evoluzione: MO TOTY Primo controllo+ (First Touch) è un aggiornamento che si concentra sulla tecnica accurata e sulla velocità di esecuzione. Ideale per i giocatori EVO che devono agire in spazi ristretti, questo potenziamento migliora la capacità di controllo e rapidità nei momenti decisivi. Un supporto essenziale per ottimizzare le performance in situazioni di gioco ravvicinate.

Questa trasformazione punta tutto sulla tecnica pura e sulla rapidità di esecuzione. Se il tuo giocatore EVO deve agire negli spazi stretti dell'area di rigore, questo è il potenziamento definitivo. Miglioramenti: Eleganza e Reattività. Il boost si concentra sulle statistiche che determinano quanto la palla resti "incollata" ai piedi: PlayStyle+ Primo controllo (First Touch+): Riduce drasticamente l'errore nel ricevere la palla e permette di passare immediatamente al dribbling con una velocità superiore.. Controllo Palla (+20): Raggiunge il limite di 90, garantendo stop perfetti anche sui lanci lunghi o passaggi tesi.

