Europeo troppa Serbia per il Settebello | niente finale Ora puntiamo il bronzo

L’Italia si ferma in semifinale ai Campionati Europei di pallanuoto a Belgrado, con una sconfitta per 17-13 contro la Serbia. La squadra triolimpionica affronta ora la partita per il terzo posto, con l’obiettivo di conquistare una medaglia. La sfida contro l’Ungheria si svolgerà domenica, in un contesto difficile ma determinato.

Sarebbe stata una doppia impresa, contro i fuoriclasse serbi e contro i 15 mila della Stark Arena, ma non riesce. Il Settebello, in semifinale, si inchina alla supersquadra che ospita l'Europeo: 17-13, ma almeno fino a metà gara è lotta alla pari. Avevamo già fatto un percorso brillante, ci resta da inseguire il bronzo - contro la Grecia - e per un gruppo rinnovato profondamente sarebbe un gran traguardo. "Complimenti ai vincitori, ma noi non siamo troppo lontani, anzi. E' mancata la difesa e in superiorità numerica abbiamo fatto molti errori, soprattutto nel terzo quarto. Peccato, perché abbiamo prodotto molto e i nostri centri se la sono cavata benissimo guadagnando espulsioni", commenta il ct Sandro Campagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Serbia troppo forte per il Settebello: Italia in finale per il bronzo agli Europei di pallanuotoLa nazionale italiana di pallanuoto affronta la semifinale degli Europei a Belgrado, incontrando i padroni di casa della Serbia, favoriti e campioni olimpici in carica.

L'urlo del Settebello nell'Europeo: è in semifinale. Croazia ko, ora la SerbiaL’Italia di pallanuoto si è qualificata per le semifinali dell’Europeo battendo la Croazia 13-10 a Belgrado.

Europei di pallanuoto, troppa Serbia per l'Italia: Settebello sconfitto in semifinaleI padroni di casa della Serbia, campioni olimpici a Parigi 2024, battono 17-13 gli azzurri nella semifinale degli Europei: ora la finalina per il terzo posto contro la Grecia ... corriere.it

Pallanuoto: Europei; Serbia troppo forte, l'Italia esce in semifinaleSerbia troppo forte per l'Italia che esce sconfitta 17-13 nella semifinale degli Europei a Belgrado ed ora giocherà per il terzo posto contro la Grecia. (ANSA) ... ansa.it

