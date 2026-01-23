Europei pallanuoto femminile 2026 | il girone del Setterosa ai raggi X e i possibili incroci successivi

Gli Europei di pallanuoto femminile 2026 si avvicinano, con il girone del Setterosa pronto a sfidare le avversarie. Analizziamo le squadre in gioco e i possibili incroci successivi, offrendo una panoramica chiara e precisa di questa importante competizione continentale. Un appuntamento che conferma l’interesse crescente per il settore e la qualità del movimento europeo femminile.

La rassegna continentale maschile corre veloce verso la sua conclusione, ma, allo stesso tempo, quella femminile è già pronta a prendere il via. Gli Europei di pallanuoto iniziano a Funchal, in Portogallo, lunedì 26 gennaio e si concluderanno giovedì 5 febbraio con la disputa della sfida per il titolo. La European Aquatics, così come è successo in campo maschile, ha deciso di variare la formula e il calendario, ancor prima di iniziare, si rivela amico dell’Italia. Le sedici partecipanti si divideranno infatti in quattro gironi da quattro squadre e con le prime due di ciascun gruppo che passeranno al turno successivo e andranno a formare altri due gironi da quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

