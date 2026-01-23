Eurolega Milano finisce la benzina nel quarto quarto e lo Zalgiris sbanca l' Allianz 86-82

Nella partita valida per l’Eurolega, l’EA7 Emporio Armani Milano ha perso contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 86-82. La squadra milanese ha accusato un calo nel quarto finale, consentendo agli avversari di conquistare la vittoria. Questo risultato rappresenta la quarta sconfitta consecutiva contro lo Zalgiris, confermando la difficoltà degli italiani nelle ultime sfide in casa contro la squadra lituana.

Milano, 22 gennaio 2026 – Lo Zalgiris Kaunas si conferma la “bestia nera” dell’EA7 Emporio Armani Milano e si prenda la quarta vittoria nelle ultime quattro sfide di Eurolega giocate all’ombra del Duomo sbancando l’Allianz Cloud 86-82. Una sconfitta che rischia di pesare e non poco nella rincorsa a un posto ai play in dell’Olimpia che, dopo aver iniziato con le marce alte, ha subito il rientro dei lituani che proprio in chiusura di primo tempo hanno messo la testa avanti. Gli uomini di Poeta sono comunque riusciti a tenere i nervi saldi in un terzo quarto in cui il tasso di nervosismo si è alzato e non poco, ma poi nei 10’ finali sono rimasti a corto di energie e hanno subito un parziale fatale di 24-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas conclusa con la vittoria degli ospiti 86-82.

Segui in tempo reale l'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, con il punteggio di 54-54 all'Allianz Cloud a quattro minuti dalla fine del terzo quarto.

