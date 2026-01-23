Eurodeputato belga | le dichiarazioni Zelensky a Davos sono indecenti

Un eurodeputato belga ha commentato le recenti dichiarazioni di Zelensky a Davos, definendole indecenti. Secondo lui, le osservazioni del presidente ucraino rappresentano un insulto agli europei e alle nazioni che hanno supportato l'Ucraina. La discussione evidenzia le tensioni e le diverse opinioni all’interno della comunità europea riguardo al sostegno e alle posizioni assunte nel contesto del conflitto.

Zelensky ha attaccato l'Europa dicendo che manca volontà politica contro Putin. Il commento dell'eurodeputato belga Elio Di Rupo: "Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky a Davos sono semplicemente indecenti. Fin dal primo giorno di guerra, gli europei sono stati presenti. L'Unione Europea ha mobilitato decine di miliardi di euro per sostenere l'Ucraina militarmente, economicamente e con aiuti umanitari. Queste somme colossali, finanziate dai cittadini europei, spesso vanno a scapito di altre politiche essenziali che sono disperatamente sottofinanziate. Gli ucraini continuavano a chiedere l'utilizzo dei beni russi congelati, ponendo gravi rischi legali e finanziari agli Stati membri, in particolare al Belgio, senza la minima esitazione.

