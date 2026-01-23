Estrazioni del Lotto di venerdì 23 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali nel concorso del 23 gennaio 2026. Di seguito, l'elenco completo dei numeri estratti per ciascuna città, con particolare attenzione alla ruota di Napoli.

Ecco tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali:Bari: 21 - 8 - 6 - 36 - 82 Cagliari: 28 - 71 - 25 - 34 - 90 Firenze: 41 - 58 - 29 - 69 - 70 Genova: 47 - 42 - 63 - 78 - 41 Milano: 71 - 10 - 4 - 88 - 62 Napoli: 33 - 76 - 77 - 65 - 9 Palermo: 38 - 44 - 68 - 78 -.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026: la ruota di NapoliL'estrazione del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026 ha riguardato anche la ruota di Napoli, con i numeri vincenti: 73, 5, 29, 70 e 86.

Estrazioni del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026: la ruota di NapoliEcco i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026 sulla ruota di Napoli: 39, 38, 65, 83, 53.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 23 Dicembre 2025

