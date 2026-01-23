L’estrazione Eurojackpot di oggi, 23 gennaio 2026, si svolge alle ore 20:30, coinvolgendo numerosi paesi europei. Questa lotteria paneuropea, attiva dal marzo 2012, offre ogni settimana la possibilità di vincite significative. Di seguito, vengono pubblicati i numeri vincenti estratti in questa settima estrazione del 2026, fornendo informazioni chiare e aggiornate per tutti gli appassionati.

TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell'Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 23 gennaio 2026: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 23 GENNAIO 2026 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal.

© Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 23 gennaio 2026

