Estorsione all'asilo ad Acerra tra i fermati il latitante che dormiva con la pistola

I carabinieri di Acerra hanno notificato un’ordinanza di arresto per tentata estorsione a quattro persone, tra cui un latitante che dormiva con una pistola. Le indagini hanno accertato che gli indagati avrebbero minacciato un imprenditore locale, proprietario di una scuola d’infanzia, in un tentativo di estorsione. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sulla criminalità nella zona.

