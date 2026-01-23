Esclusivo TPI | Questa in Iran non è più una protesta ma una rivoluzione

In Iran, le manifestazioni si sono trasformate in un movimento di portata rivoluzionaria. Le immagini di obitori pieni e madri che cercano i figli scomparsi testimoniano la gravità della situazione. Questa escalation evidenzia un cambiamento profondo nel desiderio di libertà e giustizia, superando le semplici proteste e segnando un punto di svolta nel contesto sociale e politico del paese.

L’obitorio è pieno, ma le madri continuano ad arrivare. Urlano nomi sui cigli delle strade, nei corridoi degli ospedali, davanti a porte chiuse, di fronte a sacchi neri senza etichette. Si disperano recitando la litania del dolore. Cercano figli che non rispondono. A più di venti giorni dal suo inizio, in Iran la rivolta ha superato il punto in cui si contano i morti: ora si cercano i corpi. Le fotografie dei cadaveri circolano di nascosto, passate di telefono in telefono di persona, perché la rete Internet, come quella telefonica, è ancora totalmente fuori uso. Sono tanti, troppi, i civili “abbattuti” (questo l’ordine emanato dalla Guida suprema Ali Khamenei, diffuso sul dispaccio destinato ai pasdaran: «Abbatteteli»): una cifra ufficiale non c’è, ma secondo diverse organizzazioni umanitarie sul campo e stando al bollettino degli operatori sanitari, le vittime della sanguinosa repressione hanno superato le quindicimila. 🔗 Leggi su Tpi.it

A Teheran la disperazione è più forte della paura. Una protesta che vuole farsi rivoluzioneA Teheran, la disperazione supera la paura, alimentando una protesta che si sta trasformando in una richiesta di cambiamento.

Reza Pahlavi, Principe ereditario dell'Iran, intervistato in esclusiva a #CinqueMinuti questa sera #22gennaio.

