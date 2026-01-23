Equitazione | Charlotte Fry primo squillo nel Grand Prix di dressage ad Amsterdam

Da oasport.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Charlotte Fry ha aperto con successo il Grand Prix di dressage ad Amsterdam, segnando il primo appuntamento della settima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, Western European League. La performance rappresenta un momento importante nel proseguimento della competizione, confermando l’attenzione e l’interesse verso questa disciplina. Un inizio che anticipa ulteriori sfide e appuntamenti di rilievo nel calendario internazionale del dressage.

Il primo atto della 7a tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League) parla britannico. Ad Amsterdam infatti, la fortissima Charlotte Fry si è imposta nella prova di Grand Prix in un testa a testa intenso con una rivale. La tre volte medagliata olimpica (tutti bronzi fra Tokyo 202o e Parigi 2024, 2 a squadre e 1 individuale) in sella a Glamourdale ha fatto segnare una ripresa di 80.000 punti percentuali netti anticipando di pochissimo la tedesca Isabell Werth, seconda a 79.131% montando Wendy de Fontain e; in un podio di super lusso completato da un’altra britannica, quella Becky Moody che ha chiuso al terzo posto (77. 🔗 Leggi su Oasport.it

equitazione charlotte fry primo squillo nel grand prix di dressage ad amsterdam

© Oasport.it - Equitazione: Charlotte Fry, primo squillo nel Grand Prix di dressage ad Amsterdam

Equitazione: nel Grand Prix di Londra vince Charlotte Fry, podio tutto britannicoNel suggestivo scenario dell’Excel di Londra, la quarta tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 ha regalato emozioni intense.

Leggi anche: Equitazione: a Londra è sempre Charlotte Fry la protagonista della World Cup di Dressage

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Equitazione: Charlotte Fry, primo squillo nel Grand Prix di dressage ad AmsterdamIl primo atto della 7a tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League) parla britannico. Ad Amsterdam infatti, la fortissima ... oasport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.