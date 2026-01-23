Equitazione | Charlotte Fry primo squillo nel Grand Prix di dressage ad Amsterdam

Charlotte Fry ha aperto con successo il Grand Prix di dressage ad Amsterdam, segnando il primo appuntamento della settima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, Western European League. La performance rappresenta un momento importante nel proseguimento della competizione, confermando l’attenzione e l’interesse verso questa disciplina. Un inizio che anticipa ulteriori sfide e appuntamenti di rilievo nel calendario internazionale del dressage.

Il primo atto della 7a tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026 (Western European League) parla britannico. Ad Amsterdam infatti, la fortissima Charlotte Fry si è imposta nella prova di Grand Prix in un testa a testa intenso con una rivale. La tre volte medagliata olimpica (tutti bronzi fra Tokyo 202o e Parigi 2024, 2 a squadre e 1 individuale) in sella a Glamourdale ha fatto segnare una ripresa di 80.000 punti percentuali netti anticipando di pochissimo la tedesca Isabell Werth, seconda a 79.131% montando Wendy de Fontain e; in un podio di super lusso completato da un'altra britannica, quella Becky Moody che ha chiuso al terzo posto (77.

