Enel Customer Care Forza Italia presenta la risoluzione per salvaguardare i lavoratori

Enel Customer Care è al centro dell'attenzione politica a Reggio Calabria, con la proposta di Forza Italia di salvaguardare i posti di lavoro dei 300 addetti. La questione, emersa durante la VII Commissione lavoro, coinvolge il consigliere comunale Antonino Maiolino, che ha presentato una risoluzione per tutelare i lavoratori e garantire la continuità occupazionale nel settore.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.