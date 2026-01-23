Enel Customer Care Forza Italia presenta la risoluzione per salvaguardare i lavoratori
Enel Customer Care è al centro dell'attenzione politica a Reggio Calabria, con la proposta di Forza Italia di salvaguardare i posti di lavoro dei 300 addetti. La questione, emersa durante la VII Commissione lavoro, coinvolge il consigliere comunale Antonino Maiolino, che ha presentato una risoluzione per tutelare i lavoratori e garantire la continuità occupazionale nel settore.
La difesa dei posti di lavoro dei 300 addetti del customer care Enel a Reggio Calabria diventa tema centrale dell’agenda politica locale, a intervenire è il consigliere comunale di Forza Italia Antonino Maiolino, a seguito dell’esito della VII Commissione lavoro, durante la quale si sono svolte.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: “Trasferiti a centinaia di chilometri da casa o licenziati”: così Accenture vuole gestire il customer care di Enel
A Palazzo Zanca giurano 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer careOggi a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, si è svolta la cerimonia di giuramento per 21 capitreno e 5 nuovi operatori di customer care.
Enel premia i servizi di customer care telefonico alla clientela di Visiant ContactVisiant Contact, società leader in Italia nel settore dei Contact Center, ottiene da Enel il riconoscimento come uno dei partner che hanno maggiormente contribuito al consolidamento della sua ... datamanager.it
Reggio Calabria, in sciopero i dipendenti di System House, Datacontact e Netith GPIAnche Reggio Calabria partecipa con forza allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in appalto Enel, proclamato dalle Segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e U ... reggiotv.it
Vertenza Customer Care Enel, presentata la risoluzione proposta da Forza Italia, Maiolino:... #CustomerCareEnel #forzaitalia #OCCUPAZIONE facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.