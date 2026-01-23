En-Nesyri Juventus per il marocchino numeri clamorosi in Turchia | c’è un dato che fa felice Spalletti

Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino attualmente in Turchia, ha registrato performance di rilievo nelle ultime stagioni, con numeri che fanno piacere a Luciano Spalletti. Solo Victor Osimhen, nelle ultime due annate, ha fatto meglio di lui in termini di gol e contributi offensivi. La sua esperienza e capacità realizzative rappresentano un elemento interessante nel panorama delle punte, anche in ottica futura.

En-Nesyri Juventus, il marocchino è un vero bomber di razza e solo Osimhen nelle ultime due stagioni ha fatto meglio di lui. I numeri completi. Il calciomercato della Vecchia Signora è entrato in una fase di fibrillazione totale. L'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo ha un nome e un cognome ben precisi: Youssef En-Nesyri. I numeri del centravanti marocchino con la maglia del Fenerbahçe parlano chiaro e giustificano l'investimento che la dirigenza bianconera sta preparando. Secondo i dati Opta, che ha analizzato il rendimento recente nel campionato turco, emerge una statistica impressionante che lo pone nell'élite dei finalizzatori europei.

