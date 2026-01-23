Empoli | morta la 22enne investita dal treno

È deceduta Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Empoli martedì sera. La giovane, coinvolta in un incidente avvenuto il 20 gennaio 2026, non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

EMPOLI – Non ce l’ha fatta Gaia Gelsi, la 22enne di Certaldo investita da un treno martedì sera, 20 gennaio 2026, alla stazione di Empoli. La ragazza, volontaria delle Misericordia di Certaldo, era stata immediatamente ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Oggi, 23 gennaio, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire le cause dell’incidente. La Misericordia di Certaldo ha scritto sui propri canali social: “La Misericordia di Certaldo si unisce con profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa della giovane Gaia, che con il suo servizio ha testimoniato l’amore e la cura verso il prossimo, lasciando un segno sincero in quanti la hanno incontrata in questo cammino”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Empoli: ragazza investita dal treno, ricoverata in gravi condizioni. Visionate le telecamere per ricostruire l’episodioUna ragazza di 22 anni residente a Certaldo è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno ad Empoli, il 20 gennaio 2026.

Stazione di Empoli, ventenne investita da un treno: è gravissima. L’allarme lanciato dai viaggiatoriUna giovane donna di circa 20 anni è stata investita da un treno alla stazione di Empoli, sul binario 1, e versa in condizioni gravissime.

