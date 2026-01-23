L’Empoli affronta un difficile derby contro la Carrarese, che si conclude con una sconfitta per 3-0. La partita, disputata allo Stadio dei Marmi di Carrara, è stata decisiva per la ventunesima giornata di Serie B. Una nota negativa per i toscani, che dovranno analizzare gli errori e prepararsi al meglio per le prossime gare.

Carrara, 23 gennaio 2026 – Derby da dimenticare per l’ Empoli, strapazzato 3-0 dalla Carrarese allo Stadio dei Marmi nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B. Secondo stop consecutivo per la squadra allenata da Dionisi, che è scavalcata in classifica proprio dalla Carrarese ora a 29 punti (27 quelli sin qui conquistati dagli azzurri, decimi). Per la Carrarese terzo successo di fila. Dionisi sceglie Ghion, relegando Degli Innocenti in panchina. Partenza forte degli azzurri: al terzo Yepes scivola sul più bello, in area di rigore. Al 10’ il primo vero pericolo della partita, però, è di marca apuana: Zanon va via sulla destra, arriva sul fondo e mette al centro un pallone insidiosissimo: la difesa ospite libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, derby amarissimo: la Carrarese gli rifila 3 gol

Empoli-Carrarese, derby con incroci particolari. Sulla panchina rivale un grande ex azzurroIl derby tra Empoli e Carrarese di venerdì prossimo presenta alcuni aspetti interessanti, tra cui la presenza di un ex calciatore azzurro sulla panchina della squadra ospite.

Carrarese "Occhio alla ripartenze dell’Empoli". Calabro prepara le contromosse per il derbyLa Carrarese si prepara al derby contro l’Empoli, concentrandosi sulle strategie di Calabro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Empoli, derby amarissimo: la Carrarese gli rifila 3 golSecondo stop consecutivo per la squadra allenata da Dionisi, che è scavalcata in classifica proprio dalla Carrarese ora a 29 punti ... lanazione.it

Serie B, derby toscano senza storia: tris della Carrarese contro l’EmpoliDerby senza storia fra Carrarese ed Empoli: la squadra marmifera infatti si è imposta con un netto 3-0 sugli azzurri. Nel primo tempo la gara è. tuttomercatoweb.com

Tra un'ora l'anticipo di #SerieB il derby #Carrarese- #Empoli Presentazione 2^ ritorno in 140 parole #Modena - #Palermo da #Playoffs #Venezia a #Mantova per la sesta vittoria Il ritorno di mister Longo a #Bari #Catanzaro- #Sampdoria gratis su #Dazn x.com

Sport Channel 214. . Il derby Carrarese-Empoli apre la 21esima giornata In zona playoff scontro affascinante al Menti con la Juve Stabia che opsita l'Entella Lega B - facebook.com facebook