Elsa si sveglia dal coma Eleonora mostra il viso ustionato | la rinascita delle sopravvissute al rogo di Capodanno

Elsa Rubino, 15 anni di Biella, si è risvegliata dal coma dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La giovane è stata trasferita all’ospedale di Zurigo, dove ha riconosciuto i genitori. Accanto a lei, Eleonora mostra il viso ustionato. Questo episodio segnala la ripresa di alcune sopravvissute a un tragico evento, portando attenzione alle loro condizioni e al percorso di guarigione.

Ha finalmente aperto gli occhi e quando ha visto i suoi genitori li ha riconosciuti. Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni di Biella rimasta coinvolta nel rogo a Crans-Montana e tutt'ora ricoverata nell'ospedale universitario di Zurigo, si è svegliata dal coma. A dare la notizia è stato papà Lorenzo.🔗 Leggi su Today.it

Crans-Montana, Eleonora Palmieri sui social con il volto ustionato: «Penso a chi non ce l’ha fatta». Elsa Rubino si sveglia dal coma: come sta la 15enneDopo l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, si aggiornano le condizioni dei feriti e delle persone coinvolte.

Elsa Rubino si risveglia dal coma dopo il rogo di Capodanno: ‘Ha riconosciuto mamma e papà’Elsa Rubino si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni, a seguito dell’incendio di Capodanno.

