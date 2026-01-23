Elon Musk ha commentato con tono critico sulla proposta del Board per Gaza, mettendo in dubbio le reali intenzioni dietro l'iniziativa. La domanda posta riguarda se l'obiettivo sia davvero la pace o piuttosto un interesse territoriale, come un pezzo di Groenlandia o del Venezuela. Un intervento che invita a riflettere sulle motivazioni e sui possibili interessi nascosti dietro le decisioni internazionali in aree di conflitto.

"Ho sentito parlare del Board of peace per Gaza. Ma è per la pace (peace) o per la conquista, è per un pezzo (piece) di Groenlandia o di Venezuela?". Così Elon Musk, a un evento dal palco al Forum di Davos, scherzando sulle parole peace and piece in un dialogo con Larry Fink, ceo di BlackRock, dal palco del Forum.

© Lapresse.it - Elon Musk: “Board per Gaza per pace o per pezzo di Groenlandia?”

Intervenuto sul palco di #Davos2026, il CEO di Tesla e SpaceX, Elon #Musk, ha illustrato gli straordinari benefici che la robotica e l’intelligenza artificiale potranno apportare al futuro della nostra civiltà, evidenziando come la loro convergenza sia in grado di in x.com