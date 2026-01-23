Elly Schlein alla camera ardente per Valeria Fedeli in Campidoglio – Il video

Il Campidoglio di Roma ha aperto le sue porte per una camera ardente dedicata a Valeria Fedeli. L'evento si è svolto il 15 gennaio 2026, offrendo un momento di commemorazione e rispetto. La presenza di Elly Schlein testimonia l'importanza della figura di Fedeli nel panorama politico italiano. Questa occasione permette di rendere omaggio a una donna che ha contribuito significativamente alla storia del Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 La camera ardente per Valeria Fedeli è stata allestita presso il Campidoglio a Roma. Ecco la segretaria del Pd Elly Schlein in visita alla camera ardente. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Valeria Fedeli, da Schlein a Bertinotti: i politici alla camera ardente dell’ex ministra – FOTONumerosi rappresentanti delle istituzioni e politici si sono riuniti questa mattina al Campidoglio di Roma per rendere omaggio a Valeria Fedeli, alla camera ardente allestita in sua memoria.

Fedeli: domani in Campidoglio allestita camera ardenteDomani, giovedì 15 gennaio, presso il Campidoglio di Roma, sarà allestita la camera ardente dedicata a Valeria Fedeli.

Elly Schlein alla camera ardente per Valeria Fedeli in Campidoglio

