Eliot Spizzirri, giovane talento statunitense, si sta facendo strada nel mondo del tennis, passando dal ranking ATP al successo nei college americani. Il 13 gennaio 2025, alla vigilia degli Australian Open, si trovava al 232° posto della classifica ATP, mentre il suo percorso si concentra anche sull’ambito universitario. Questa doppia dimensione testimonia la sua crescita e le potenzialità future nel panorama tennistico internazionale.

Il 13 gennaio 2025, alla vigilia degli Australian Open, Eliot Spizzirri occupava il 232mo posto del ranking ATP. In un anno il tennista statunitense ha guadagnato quasi 150 posizioni nella graduatoria internazionale e si è presentato al primo Slam della stagione da numero 85 del mondo, poi all’esordio sul cemento di Melbourne ha firmato il grande colpaccio contro il quotato brasiliano Joao Fonseca e successivamente ha regolato il cinese Wu Yibing al quinto set. E ora la grande sfida con Jannik Sinner, che partirà con tutti i favori del pronostico ma dovrà stare molto attento contro l’emergente americano, 24enne che si è già issato al 71mo posto virtuale del ranking ATP con 781 punti all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Eliot Spizzirri, il mago della scalata del ranking ATP: Sinner attende il numero 1 dei college americani

Chi è Eliot Spizzirri, l’avversario di Sinner agli Australian Open: l’americano imbattibile al collegeEliot Spizzirri, nato nel 2001 negli Stati Uniti, è un giovane tennista che si sta facendo strada nel circuito.

