Eliot Spizzirri chi è l’avversario di Sinner agli Australian Open

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026. Sabato 24 gennaio il tennista azzurro sfida lo statunitense Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi la loro prima partita da avversari. Ma chi è Spizzirri? Eliot Spizzirri è un tennista statunitense di 24 anni, classe 2001, che occupa al momento la posizione numero 85 nel ranking Atp. Nato a Greenwich, in Connecticut, ha origini italiane, con alcuni parenti originari della Calabria. Spizzirri ha iniziato a giocare da giovane, costruendo la sua carriera al college, in particolare all'Università del Texas.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è Eliot Spizzirri, avversario di Sinner agli Australian Open: origini calabresi, un fratello gemello, va a pesca e gioca a golfEliot Spizzirri affronta stanotte il coetaneo Sinner. Ha vinto due Challenger nel 2025 (su quattro finali). Ha giocato un anno solo di rovescio dopo un intervento al polso ... corriere.it

Australian Open, le origini calabresi e il college: chi è Spizzirri, il prossimo avversario di SinnerDue volte vincitore del premio come miglior giocatore del college, Eliot Spizzirri è alla prima assoluta in un terzo turno Slam ... ubitennis.com

Riuscirà Jannik a raggiungere il Demone Questa notte, contro Eliot Spizzirri, Sinner avrà l’occasione di diventare, insieme ad Alex de Minaur, l’unico giocatore capace di raggiungere gli ottavi di finale nelle ultime cinque edizioni dell’Australian Open. #A - facebook.com facebook

