Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà mercoledì 11 febbraio alle ore 21:15 l’evento “ProPositiva 2.0” con Elena Di Cioccio. L’appuntamento offre un’occasione di approfondimento e confronto, portando sul palco un’artista nota per il suo talento e la sua esperienza. Un momento di riflessione e cultura, aperto a tutti, nel rispetto delle norme e delle modalità di partecipazione in vigore.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Mercoledì 11 febbraio, alle ore 21:15, il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita l’evento speciale “ProPositiva 2.0”, di e con Elena Di Cioccio, un monologo brillante, ironico e spiazzante che si presenta come un invito al pubblico a ribaltare il punto di vista sulle fragilità, trasformandole in occasioni di consapevolezza e sorriso. L’evento è promosso dal Comune di Monte San Savino, in collaborazione con Officine della Cultura e Associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, nell’ambito della Rete READY – Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze attraverso linguaggi accessibili e partecipati come quello dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elena Di Cioccio al Teatro Verdi con ProPositiva 2.0

