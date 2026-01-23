Elena Aubry morta in moto sull'Ostiense la mamma | Un indagato promosso state passando sul cadavere di mia figlia

23 gen 2026

La morte di Elena Aubry, avvenuta in un incidente in moto sull’Ostiense, ha suscitato forte dolore e polemiche. La madre dell’autrice del incidente ha espresso il suo sdegno, criticando la promozione di uno degli indagati, ritenuta ingiusta. Questo episodio mette in luce le tensioni tra giustizia e indignazione, evidenziando il dolore di una famiglia colpita da una perdita grave e le conseguenti controversie.

"Perché state passando sul cadavere di mia figlia e Noemi Carrozza?", lo sfogo della mamma di Elena Aubry dopo la promozione sul lavoro di uno degli indagati.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

