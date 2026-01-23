Scopri l’eleganza senza tempo di VO Vintage, un punto di riferimento per gioielli e orologi rari e di alta qualità. In un mercato spesso orientato alla novità, VO Vintage valorizza pezzi che resistono alle mode, offrendo una selezione curata di oggetti che uniscono tradizione e raffinatezza. Un luogo dove il vero lusso si manifesta attraverso il valore duraturo di creazioni autentiche e senza tempo.

In un settore dove la novità detta spesso il ritmo, ’VO Vintage’ ricorda che il vero lusso è ciò che attraversa le epoche. Nei giorni di Vicenzaoro, il grande salone internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group, un’area della Fiera di Vicenza si è aperta al pubblico di collezionisti e appassionati di orologeria e gioielli. Selezionati per qualità e competenza, i dealer italiani ed esteri hanno messo in vetrina pezzi dei primi del Novecento, degli anni Cinquanta, e le icone del secondo polso. Ogni pezzo è scelto per raccontare un percorso: non solo estetico, ma culturale. Anche chi non è collezionista percepisce il fascino di oggetti in cui tecnica e storia convivono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eleganza senza tempo di scena al ’VO Vintage’. Incredibile selezione di gioielli e orologi rari

Fiere: VO Vintage di Ieg a gennaio cresce ancora con più espositori, storie e culturaVO Vintage, organizzata da Ieg, si svolge a Vicenza e registra un aumento di espositori rispetto alla precedente edizione, arrivando a 55.

