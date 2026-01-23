Educazione sessuale e affettiva Bisogna fornire strumenti per orientarsi

Al liceo Machiavelli Capponi di Firenze è stato avviato un progetto di educazione sessuale e affettiva, promosso dagli studenti. L’obiettivo è fornire strumenti utili per comprendere e gestire le relazioni, promuovendo un approccio consapevole e rispettoso. Un’iniziativa che mira a favorire un’informazione corretta e a supportare i giovani nel percorso di crescita personale e sociale.

Al liceo Machiavelli Capponi di Firenze è partito un progetto di educazione sessuale e affettiva nato su iniziativa degli studenti. L’obiettivo è aprire uno spazio di confronto guidato da professionisti, all’interno del contesto scolastico, su temi legati a emozioni, relazioni e consapevolezza del proprio corpo. Secondo Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale, l’iniziativa riflette una domanda precisa da parte dei giovani: strumenti per orientarsi nella sfera relazionale, affettiva e sessuale. Un cambiamento culturale che si esprime anche nella scelta di affidarsi a figure competenti e nel riconoscere alla scuola un ruolo chiave nella formazione emotiva.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Genova avrà l’educazione sessuale affettiva a scuola

Educazione sessuale e affettiva: perché l’Italia non può più aspettareL'educazione sessuale e affettiva rappresenta un tema cruciale per il benessere e lo sviluppo dei giovani italiani.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'educazione sessuale ed affettiva a scuola, serve davvero

Argomenti discussi: Abdicare all’educazione dei giovani. La sessuo-affettività è in mano agli algoritmi; Educazione sessuale e affettiva nelle scuole? Poco e male; Educazione affettiva e sessuale: la terza tappa di un cammino formativo; Campania, la Regione stanzia 2 milioni di euro per l’educazione affettiva in 346 scuole.

Educazione affettiva, Ghirra (Avs): Agire da prima infanzia per scardinare il patriarcatoRoma, 20 gen - È un progetto che rientra a pieno titolo nell’educazione affettiva e sessuale e dimostra concretamente cosa si può fare nelle scuole, partendo dalla prima infanzia, per prevenire stere ... 9colonne.it

Campania, la Regione stanzia 2 milioni di euro per l’educazione affettiva in 346 scuoleUn primo passo non più rinviabile per smantellare i ruoli di potere e la cultura maschilista, ha precisato il neoeletto presidente di regione Roberto Fico. gay.it

E secondo il ministro l'educazione sessuale edxaffettiva è un pericolo... - facebook.com facebook