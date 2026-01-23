Edilizia umbra | firmato l’Evr un accordo che sostiene i salari e la qualità del lavoro

Le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dell’Umbria condividono con soddisfazione la firma dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nel settore edile, siglata con Ance Perugia, Terni e CNA. Questo accordo rappresenta un passo importante per sostenere i salari e migliorare la qualità del lavoro nel comparto edile umbro, contribuendo a garantire condizioni più eque e sostenibili per i lavoratori.

