Edilizia umbra | firmato l’Evr un accordo che sostiene i salari e la qualità del lavoro
Le organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dell’Umbria condividono con soddisfazione la firma dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nel settore edile, siglata con Ance Perugia, Terni e CNA. Questo accordo rappresenta un passo importante per sostenere i salari e migliorare la qualità del lavoro nel comparto edile umbro, contribuendo a garantire condizioni più eque e sostenibili per i lavoratori.
Le organizzazioni sindacali Fillea Cgil Umbria, Filca Cisl Umbria e Feneal Uil Umbria esprimono profonda soddisfazione per il risultato positivo ottenuto con la firma dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nel settore delle costruzioni, accordo siglato con Ance Perugia e Terni, CNA.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Lavoro, Fai-Cisl: alla Mutti di Montechiarugolo siglato un accordo su qualità del lavoro e della vita
Leggi anche: Quantità e qualità dell'occupazione, firmato accordo alla Camera di Commercio
Argomenti discussi: Edilizia umbra: firmato l’EVR, un accordo che sostiene i salari e la qualità del lavoro.
Edilizia Sanitaria. Firmato Protocollo d’Intesa tra ministero Salute e Abruzzo per investimenti da oltre 300 mlnI fondi saranno investiti per la riqualificazione dell’offerta sanitaria con la costruzione di nuove strutture, l’adeguamento della normativa di prevenzione incendi e antisismica, l’ammodernamento ... quotidianosanita.it
Edilizia umbra: firmato l’EVR, un accordo che sostiene i salari e la qualità del lavoro #tuttoggi #ComunicatiStampa #EconomiaLavoro #UmbriaItaliaMondo #evidenza | http://ow.ly/oFL7106tvFy facebook
#Umbria Modifiche alle norme sull’edilizia residenziale sociale. I lavori della Terza commissione dell’Assemblea legislativa consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.