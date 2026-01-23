Edicole tra crisi e presidio urbano | l’appello di Confesercenti
Le edicole di Padova rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali, svolgendo un ruolo importante nel panorama urbano. Tuttavia, il settore affronta numerose sfide legate ai cambiamenti del mercato e alla sostenibilità economica. Confesercenti evidenzia l’importanza di preservare questa presenza, che non solo garantisce accesso all’informazione, ma contribuisce anche alla vitalità dei quartieri cittadini.
Sveglia prima dell’alba, consegne porta a porta, esposizione dei quotidiani e gestione delle rese: la giornata tipo di un edicolante padovano fotografa le difficoltà di un comparto che continua a ridursi ma che resta centrale nella vita dei quartieri. Confesercenti Veneto Centrale utilizza il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
