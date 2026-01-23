Ecco perché Jacques Moretti è stato liberato | cosa prevede la legge svizzera

Jacques Moretti è stato rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione di 200.000 franchi svizzeri. La legge svizzera prevede che, in determinate condizioni, un imputato possa essere rilasciato prima del processo mediante il versamento di una garanzia. Moretti, detenuto dal 9 gennaio per il caso di Crans-Montana, ha ora ripreso il suo percorso legale, in conformità con le norme vigenti nel sistema giudiziario svizzero.

La cauzione di 200.000 franchi svizzeri (circa 215.000 euro) è stata pagata e Jacques Moretti, in carcere dal 9 gennaio per la strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, è tornato libero. A quanto pare sarebbe stato un amico a pagare la somma. La notizia, diffusa questa sera, ha ovviamente generato pesantissime polemiche e dure condanne. Tante anche le domande. Cosa prevede la legge svizzera? Una cosa del genere è davvero possibile? Secondo il tribunale delle misure coercitive di Sion, che ha competenza sulla delicata faccenda, la cauzione pagata, così come le misure restrittive in atto, come il divieto di lasciare la Svizzera e l'obbligo di firma, sarebbero sufficienti a garantire la presenza sul territorio di Moretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans-Montana, Jacques Moretti era stato condannato in Svizzera nel 2016 per impiego illegale di lavoratoriJacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è già noto per una condanna svizzera del 2016 per impiego illegale di lavoratori.

