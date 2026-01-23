Ecco la statua di Hachiko il cane eroe giapponese nel quartiere Shibuya a Tokyo – Il video

Ecco la statua di Hachiko a Shibuya, Tokyo. Questa scultura rende omaggio al fedele cane Akita che, dal 1925, ha atteso ogni giorno il suo padrone alla stazione, simbolo di lealtà e dedizione. La storia di Hachiko è diventata un’icona nazionale e rappresenta un esempio di affetto e fedeltà senza tempo.

(Agenzia Vista) Tokyo, 15 gennaio 2026 Hachiko, il cane eroe giapponese, era un cane Akita diventato un simbolo nazionale di fedeltà, famoso per aver atteso quotidianamente il suo padrone, il professor Ueno, alla stazione di Shibuya per quasi dieci anni dopo la morte improvvisa di quest'ultimo nel 1925. I giapponesi gli hanno dedicato una statua che viene omaggiata dai passanti ed è oggetto dei selfie dei turisti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

