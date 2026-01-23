Ecco il pacco per te Latitante apre la porta e viene arrestato | viveva tranquillo in affitto con un amico
Un uomo residente a Crotone, apparentemente comune, è stato arrestato dopo essere stato trovato latitante. Viveva con un amico in un appartamento, nascondendosi da una condanna a dieci anni per violenza sessuale su un minore. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e all’arresto, segnando la fine di un periodo di fuga.
All'apparenza era un uomo come tanti, che condivideva un appartamento a Crotone con un coinquilino, in realtà era un latitante che sfuggiva a una condanna a dieci anni per violenza sessuale su un minorenne. Fatale per l'uomo è stata consegna a domicilio: il postino che gli ha portato un pacco era.🔗 Leggi su Today.it
