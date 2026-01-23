Un punto fa sempre bene, ma il Castelnuovo contro il San Giuliano, sperava in qualcosa di più. E’ stata la giornata di Federico Nardi (foto), 24 presenze e 3 gol, che ha incantato il "Nardini" con una stupenda rete direttamente su calcio d’angolo. Tra l’altro Nardi non è nuovo a gol da cineteca, a cominciare da quei due messi a segno in Coppa Italia con il Viareggio. Sulla sua classe e intelligenza tattica il Castelnuovo punta per risalire la china. "Un pareggio – commenta il presidente Alessandro Vichi – che dobbiamo, purtroppo, accettare, anche se speravo di più dopo il gol del vantaggio". "Non possiamo regalare – aggiunge il dirigente responsabile della prima squadra, Diego Pioli – tanti giocatori agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: l’analisi. Castelnuovo: "Tanta sfortuna, ma buon punto»

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo, Nelli: "Buon pari. Bene la difesa, ha tenuto botta»Il Castelnuovo si presenta a Forte dei Marmi con un punto guadagnato contro il Girone

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona»Il Castelnuovo conclude l’andata del campionato fuori dalla zona play-off, posizione che aveva occupato per diverse settimane tra il terzo e il quinto posto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Eccellenza Girone A: al vertice ci sono Nibbiano & Valtidone e Vianese Calcio; Eccellenza Girone B Diciannovesima giornata 18/01/2026; Calcio, Eccellenza: brianzole tutte a punti, Torraca trascina l’Ardor; Eccellenza Girone B, 17ª giornata: la vetta chiama, dietro è bagarre.

Calcio Eccellenza, cresce l’Osteria Grande di Melotti che piega il Castenaso. Un pari senza reti tra il Corticella di Cavina e il Fiorenzuola. Fabbretti e Molossi lanciano il ...Nuovo allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza per il Mezzolara di Nicola Zecchi che, grazie ... sport.quotidiano.net

Eccellenza - Girone «A»: l’analisi. Castelnuovo: «Tanta sfortuna, ma buon punto»Un punto fa sempre bene, ma il Castelnuovo contro il San Giuliano, sperava in qualcosa di più. E’ stata la giornata di Federico Nardi (foto), 24 presenze e 3 gol, che ha incantato il Nardini con una ... msn.com

Eccellenza Girone B 1 ^Giornata di Ritorno IL MASSA LOMBARDA TORNA A VINCERE Massa Lombarda-Futball Cava Ronco 2-1 Reti: 4' pt Colli (M), 44' pt Guiebre (F), 49' pt su rig. Gadda (M) MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli, Morara, Gadda, Massueme; - facebook.com facebook